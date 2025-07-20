الذكاء الاصطناعي يقتحم عرين الأولمبياد ويظفر بالذهب

في إنجاز يُعدّ نقطة تحول تاريخية في مسيرة الذكاء الاصطناعي، أحرز نموذج تجريبي من تطوير شركة OpenAI ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي «IMO»، أعرق وأصعب مسابقة رياضية على مستوى العالم.

النموذج، المصنّف ضمن الجيل الأحدث من نماذج اللغة ذات القدرات المنطقية المتقدمة «LLM»، نجح في حل خمس من أصل ست مسائل في اختبارات الأولمبياد، وخضع لنفس الشروط الزمنية والمستويات التي يخوضها المشاركون من البشر.

قال المهندس ألكسندر وي، عضو الفريق التقني في OpenAI، عبر منصة «إكس»: «يسعدني أن أعلن أن نموذجنا التجريبي الجديد تمكن من تحقيق إنجاز يُعتبر من أكبر تحديات الذكاء الاصطناعي، وهو تحقيق أداء يضاهي الميدالية الذهبية في أصعب مسابقة رياضية عالمية».



أساطير الرياضيات العالميون

انطلق أولمبياد الرياضيات الدولي لأول مرة في رومانيا عام 1959، واشتهر بتحدياته الصعبة التي تستمر على مدار يومين، حيث يضم كل يوم ثلاث مسائل معقدة ويستغرق الاختبار أربع ساعات ونصف.

أولمبياد الرياضيات الدولي، الذي أُطلق لأول مرة في رومانيا عام 1959، يتميز بتحدياته الفريدة، إذ تمتد الاختبارات على مدى يومين، يضم كل يوم ثلاث مسائل بالغة التعقيد ومدة اختبار قدرها أربع ساعات ونصف. من أبرز خريجي هذه المسابقة علماء رياضيات بارزين مثل غريغوري بيرلمان، الذي أحدث ثورة في الهندسة الرياضية، وتيرينس تاو، الحائز على وسام فيلدز، أرفع جائزة رياضية في العالم.

وفي يونيو الماضي، صرح تيرينس تاو بأنه لا يتوقع أن تتجاوز النماذج الحالية الأولمبياد، إلا أن نموذج OpenAI الجديد فاجأ الجميع وقلب هذه التوقعات رأسًا على عقب.



صبر ذهني متطور

قال نوام براون، زميل ألكسندر وي في فريق OpenAI، إن النموذج أظهر «مستوى جديداً من الصبر الذهني»، مضيفًا أن «أسئلة الأولمبياد تتطلب تفكيرًا إبداعيًا مستدامًا لم نشهده من قبل في اختبارات الذكاء الاصطناعي... هذا النموذج يفكر لفترة طويلة، وهذا أمر جديد كلياً».

من جانبه، أكد وي أن هذا الإنجاز لا يقتصر على التفوق في الرياضيات فقط، بل يمثل قفزة نوعية في مسار الذكاء الاصطناعي العام (AGI). وأوضح أن النموذج يختلف عن نظام AlphaGeometry من DeepMind، المصمم خصيصًا لحل المسائل الرياضية، إذ يعد نموذجًا متعدد الأغراض يستخدم اللغة كأداة للتفكير والتحليل والاستدلال.



حلم أصبح حقيقة

قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عبر منصة «إكس»: «هذا ليس نظامًا متخصصًا في الرياضيات، بل نموذج لغوي قادر على التحليل والتفكير المنطقي. ما حققه هذا النموذج كان قبل عشر سنوات مجرد حلم، واليوم أصبح واقعًا. يمثل هذا الإنجاز قفزة كبيرة في تطور الذكاء الاصطناعي خلال العقد الماضي».

ورغم الاحتفاء الواسع، أكد ألتمان أن النموذج لا يزال في المرحلة التجريبية ولن يتم طرحه للعامة في الأشهر المقبلة.



أداء يفوق التوقعات

برزت على الجانب الآخر أصوات مشككة، من بينها غاري ماركوس، الناقد البارز للذكاء الاصطناعي، الذي وصف أداء النموذج بـ«المبهر فعلاً»، لكنه أثار تساؤلات حول طريقة تدريب النموذج، وذكائه الحقيقي، وجدواه العملية، إضافة إلى تكلفة حل كل مسألة مقارنة بالعقل البشري. كما أشار ماركوس إلى أن النتائج لم تُصادق عليها رسميًا بعد من قبل لجنة الأولمبياد.

في المقابل، اعتبر مراقبون أن هذا الإنجاز يعكس تسارعًا مذهلاً في تطور الذكاء الاصطناعي. وقال نوام براون: «قبل عام فقط، كانت مختبرات الذكاء الاصطناعي تختبر نماذجها على مسائل رياضيات للمرحلة الابتدائية... واليوم نشهد أداءً بمستوى أولمبياد دولي».

وكان الملياردير بيتر ثيل قد صرح العام الماضي بأنه لا يتوقع أن تتمكن أي آلة من اجتياز مسائل أولمبياد الرياضيات الأميركي خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن الواقع تجاوز هذه التوقعات مرة أخرى.

هذا الإنجاز يتجاوز كونه فوزًا رمزيًا، ليُشير إلى دخول الذكاء الاصطناعي حقبة جديدة يصبح فيها منافسًا حقيقيًا للعقل البشري في مجالات التفكير المجرد وحل المشكلات المعقدة. وهو تحول يفرض على المجتمع العلمي والأكاديمي والحقوقي إعادة تقييم شاملة ومراجعة دقيقة للتحديات والفرص المستقبلية.



أسامة عثمان (أبوظبي)