بورنموث يقلص الفارق مع ليفربول إلى «نقطة»



بورنموث (رويترز)



هزّ أنطوان سيمينيو وجاستن كلويفرت الشباك، ليقودا بورنموث إلى الفوز 3-1 على ضيفه فولهام، والتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن كان متأخراً في النتيجة.

وفي ليلة ممطرة على الساحل الجنوبي، بدا أن فولهام في طريقه لتحقيق أول فوز خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، عندما سجل رايان سيسينيون هدفاً في الدقيقة 70.

لكن سيمينيو المتألق أمسك بزمام الأمور بعد ثماني دقائق، إذ انطلق من الناحية اليسرى، قبل أن يضع الكرة في الشباك من زاوية ضيقة.

وأشعل البديل كلويفرت حماس جماهير الفريق المضيف في الدقيقة 84 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وحسم سيمينيو الفوز بهدف رائع في الوقت بدل الضائع بعد هجمة مرتدة.

وسجّل سيمينيو ستة أهداف في الدوري، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً بعد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

بهذا الفوز، رفع بورنموث رصيده إلى 14 نقطة من سبع مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر، أما فولهام، فخسر للمرة الثانية توالياً، ليحتل المركز 11 برصيد ثماني نقاط.

وجعل المطر المنهمر والرياح القوية الشوط الأول فوضوياً وللنسيان، لكن بورنموث ظهر بشكل مختلف تماماً بعد الاستراحة رغم تأخره في النتيجة.

وقال سيمينيو (25 عاماً)، لقناة سكاي سبورتس: «إنه شعور رائع، كنا نعمل بجد منذ بداية الموسم، انسجمنا بشكل ممتاز منذ فترة الإعداد، والبداية كانت مذهلة، هذه بيئة رائعة أن تكون جزءاً منها».

وسيدخل فريق المدرب أندوني إيراولا فترة التوقف الدولي، وهو في حالة معنوية عالية، رغم أن الأمور بدت قاتمة، عندما سجل فولهام هدف التقدم عكس مجريات اللعب.

وأرسل سمويل تشوكويزي تمريرة على أرضية الملعب الزلقة إلى سيسينيون، الذي انطلق بشكل مثالي، قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى، متجاوزاً الحارس جورجي بيتروفيتش.

وكان سيمينيو يشكل تهديداً دائما لبورنموث، ونجح في إدراك التعادل بعد وقت قصير، عندما استلم الكرة على الجهة اليسرى، وتلاعب بالدفاع حتى وصل إلى خط النهاية، ثم مرر الكرة للخلف وسدد كرة منخفضة بين قدمي الحارس لينو.

ثم تحول سيمينيو إلى صانع لعب، إذ مرر كرة إلى كلويفرت في وسط الملعب، وتقدم اللاعب الهولندي قبل أن يطلق تسديدة لا تصد ولا ترد، جعلت لينو مجرد مشاهد.

وأشاد كلويفرت بالمدرب إيراولا، الذي يواصل قيادة بورنموث لتحقيق نتائج تفوق التوقعات، رغم خسارة لاعبين بارزين مثل ميلوش كيركيز ودين هاوسن في الصيف.

وقال كلويفرت: «كانت المباراة بمثابة رسالة قوية، سائق الحافلة هو المدرب، وهو يقودنا في طريق مجنون».

وأضاف: «ما زال الوقت مبكراً، لكن علينا أن نسعى لأعلى ما يمكن. العقلية هي ألا ننظر للأسفل، بل للأعلى».