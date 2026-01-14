الوحدة يستفسر عن سعر المصري إمام عاشور

أبوظبي (الاتحاد)

علمت «الاتحاد» أن نادي الوحدة استفسر عن سعر لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي إمام عاشور الذي ظهر بصورة ملفتة مع منتخب الفراعنة وبشكل أكثر من رائع في بطولة كأس أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وبلغ سعر اللاعب حسب ما طلب وكيله 6 ملايين يورو لكي يتم انتقاله لـ «أصحاب السعادة» وهو ما رأه مفاوضو الوحدة رقما مبالغ فيه ليتم الاكتفاء بالسؤال فقط.

وعلمت «الاتحاد» أيضا أنه تم الاستقرار على استقدام لاعب وسط للفريق في خانة الأجنبي الحالية حالياً بدلاً من الجناح بعد التعاقد مع المهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي قادماً من الدوري الأميركي في صفقة انتقال حر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ملف اللاعب الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

على جانب آخر، من المنتظر أن يقود البلجيكي بنتيكي هجوم الوحدة خلال قمة دوري أدنوك للمحترفين أمام العين، السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بختام منافسات الدور الأول من المسابقة

ويفكر الجهاز الفني حالياً في خيار الدفع به من بداية المباراة أو وضعه كورقة رابحة على دكة البدلاء والدفع به لاحقاً.

ويعول الوحدة كثيراً على تحقيق الفوز في هذه المباراة ليضمن البقاء في دائرة المنافسة على الدرع هذا الموسم لاسيما في ظل تصدر العين لجدول الترتيب برصيد 30 نقطة والفوز عليه بست نقاط ويرفع رصيد العنابي إلى 28 نقطة بفارق نقطتين فقط.

وتعد نتيجة اللقاء فاصلة في تحديد مصير الجهاز الفني بقيادة البرتغالي تكسيرا، ففي حالة الخسارة سيكون استقدام مدرب آخر هو الخيار الأول وفي حالة الفوز ربما يستمر المدرب حتى نهاية الموسم.