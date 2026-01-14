الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة يستفسر عن سعر المصري إمام عاشور

الوحدة يستفسر عن سعر المصري إمام عاشور
14 يناير 2026 17:09

 

أبوظبي (الاتحاد)
علمت «الاتحاد» أن نادي الوحدة استفسر عن سعر لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي إمام عاشور الذي ظهر بصورة ملفتة مع منتخب الفراعنة وبشكل أكثر من رائع في بطولة كأس أفريقيا المقامة حالياً في المغرب.
وبلغ سعر اللاعب حسب ما طلب وكيله 6 ملايين يورو لكي يتم انتقاله لـ «أصحاب السعادة» وهو ما رأه مفاوضو الوحدة رقما مبالغ فيه ليتم الاكتفاء بالسؤال فقط.
وعلمت «الاتحاد» أيضا أنه تم الاستقرار على استقدام لاعب وسط للفريق في خانة الأجنبي الحالية حالياً بدلاً من الجناح بعد التعاقد مع المهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي قادماً من الدوري الأميركي في صفقة انتقال حر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من ملف اللاعب الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
على جانب آخر، من المنتظر أن يقود البلجيكي بنتيكي هجوم الوحدة خلال قمة دوري أدنوك للمحترفين أمام العين، السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بختام منافسات الدور الأول من المسابقة
ويفكر الجهاز الفني حالياً في خيار الدفع به من بداية المباراة أو وضعه كورقة رابحة على دكة البدلاء والدفع به لاحقاً.
ويعول الوحدة كثيراً على تحقيق الفوز في هذه المباراة ليضمن البقاء في دائرة المنافسة على الدرع هذا الموسم لاسيما في ظل تصدر العين لجدول الترتيب برصيد 30 نقطة والفوز عليه بست نقاط ويرفع رصيد العنابي إلى 28 نقطة بفارق نقطتين فقط.
وتعد نتيجة اللقاء فاصلة في تحديد مصير الجهاز الفني بقيادة البرتغالي تكسيرا، ففي حالة الخسارة سيكون استقدام مدرب آخر هو الخيار الأول وفي حالة الفوز ربما يستمر المدرب حتى نهاية الموسم.

أخبار ذات صلة
الوصل والجزيرة قمة ساخنة بشعار صراع تحسين المراكز
خورفكان يبحث عن بديل «أملاح» قبل مواجهة النصر
إمام عاشور
الوحدة
العين
أصحاب السعادة
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
علوم الدار
صقر غباش يهنئ هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري
اليوم 20:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©