«الشارقة للتراث» يبحث تعزيز التعاون مع «أرس للمكتبات» الأميركية

الشارقة (وام)

بحث الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث، اليوم، بمقر المعهد مع ألمار سيبل رئيس مؤسسة «أرس للمكتبات» بالولايات المتحدة الأميركية تعزيز العلاقات الثقافية وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال المكتبات والذخائر ونفائس الكتب.

وناقش الجانبان سبل التعاون في توثيق التراث الثقافي وتبادل الخبرات في إدارة المكتبات وتطوير آليات حفظ المعرفة ونشرها بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة.

واستعرض ألمار سيبل، خلال اللقاء، مجموعات نوعية تضم التراث العربي والإسلامي وفنون العمارة والفنون الشعبية والحرف التقليدية إلى جانب مجموعات من الخرائط والصور الفوتوغرافية ومكتبات خاصة تمهيداً لضمها إلى مكتبة المعهد الجديد، التي يجري العمل على تنفيذها وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتناول اللقاء أهمية المكتبات بوصفها حاضنة للذاكرة الثقافية ومراكز لنقل المعرفة بين الأجيال إضافة إلى بحث فرص إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في تعزيز الوعي بالتراث الإنساني ودعم المشاريع البحثية المتخصصة.

وعقب اللقاء، تفقّد الوفد الزائر مرافق المعهد ومراكزه الحيوية من بينها قسم الترميم والمخطوطات ومكتبة الموروث ومركز التراث العربي واطّلع على طبيعة العمل والبرامج المعنية بصون التراث ونشر المعرفة.

واختتم الوفد جولته بمركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي وكان في استقباله ناصر الدرمكي نائب مدير مركز «إيكروم» الإقليمي بالشارقة الذي استعرض دور المتاحف بوصفها منصات ثقافية تسهم في مد جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز الحوار الحضاري.

في ختام الزيارة، أهدى الدكتور عبدالعزيز المسلّ،. ألمار سيبل عدداً من إصدارات المعهد باللغات الأجنبية من كتب ومجلات تأكيداً على أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الحضور الثقافي المشترك.