لا مكان لخائن في إمارات الأمن والأمان، وستبقى بخير في ظل تكاتف مجتمعها وكفاءة مؤسساتها، وإخلاص أبنائها، وسيظل مسارها دائماً البناء والتنمية لتمضي بثبات وثقة من أجل ازدهار شعبها.

وتفكيك تنظيم إرهابي مرتبط بـ«ولاية الفقيه» في إيران، والقبض على عناصره لتورطهم في نشاط سري، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة، رسالة واضحة وصريحة بأن الإمارات «خط أحمر»، ولن تتهاون مع كل من يحاول المساس بأمنها ووحدتها الوطنية، أو يفكر - مجرد التفكير- في زعزعة استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها الطيبة.

الإمارات يحميها سيف الحق، وتملك من الحزم ما يردع كل من يحاول المساس بأمنها، وبرؤى قيادتها الرشيدة، وبعزيمة رجالها، ستبقى عصية على الانكسار، وتتصدى بقوة لأي تهديدات تمس الأمن العام، لتواصل مسيرتها بخطى ثابتة إلى المستقبل.