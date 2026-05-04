تعرّف على سجل الأبطال في الدوري الإيطالي

4 مايو 2026 09:09

 
في ما يأتي لائحة الفائزين بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في الأعوام الأخيرة
2025- 2026: إنتر
2024- 2025: نابولي
2023- 2024: إنتر
2022- 2023: نابولي
2021- 2022: ميلان
2020- 2021: إنتر
2019- 2020: يوفنتوس
2018- 2019: يوفنتوس
2017- 2018: يوفنتوس
2016- 2017: يوفنتوس
2015- 2016: يوفنتوس
2014- 2015: يوفنتوس
2013- 2014: يوفنتوس
2012- 2013: يوفنتوس
2011- 2012: يوفنتوس
الأكثر تتويجاً باللقب 
36: يوفنتوس (2020)
21: إنتر (2026)
19: ميلان (2022)
9: جنوى (1924)
7: تورينو (1976)، بولونيا (1964)، برو فيرتشيلي (1922)

