حكومة المستقبل

إطلاق الإمارات الدفعة الأولى من مساعدي الذكاء الاصطناعي، وتخريج دفعة جديدة من برنامج الذكاء الاصطناعي الاتحادي، خلال خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد، خطوتان مهمتان ترسِّخان مكانة الدولة لتكون الأولى عالمياً في هذا المسار غير المسبوق، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

الخلوة الوطنية التي شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ترسم ملامح تحويل نصف الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى الذكاء الاصطناعي.

المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات، بما تتضمنه من تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، ليست مشروعاً حكومياً فقط، بل نموذج فريد سيُلهم العالم، ويحمل رسالة الإمارات للبشرية بأن التقنية يجب أن تخدم الإنسان، وترفع من جودة حياته.