عملية «الفارس الشهم 3» تمثِّل نموذجاً إماراتياً إنسانياً متقدماً في دعم أهالي غزة، خاصة في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها القطاع، فقد نجحت العملية منذ إطلاقها في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى آلاف الأسر المتضررة، إلى جانب دعم المستشفيات والمخابز ومراكز الإيواء.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نجحت «الفارس الشهم 3» في إدخال 4 قوافل مساعدات إنسانية تضم 60 شاحنة محمَّلة بأكثر من 930 طناً من المساعدات المتنوعة، شملت مواد غذائية وأكثر من 540 طناً من الملابس الجديدة المتنوعة للأطفال والرجال والنساء، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مبادرة تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على الأسر الفلسطينية في هذه الأيام المباركة، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

تجسِّد هذه القوافل حرص الإمارات على مواصلة دعم الأشقاء في غزة، والوقوف إلى جانبهم من خلال تقديم أشكال الدعم الإنساني والإغاثي المختلفة، لتبقى عملية «الفارس الشهم 3» شاهداً على استدامة العطاء الإماراتي، وقوة العمل الإنساني، وقدرته على صناعة الأمل.