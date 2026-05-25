رفاهية المواطن

تُجسِّد حزمة المنافع السكنية الجديدة التي تأتي تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك ويستفيد منها 1.074 مواطناً ومواطنة على مستوى إمارة أبوظبي، حرص القيادة الرشيدة المتواصل على دعم المواطنين، وتعزيز استقرارهم الأسري، بما يواكب أهداف التنمية الشاملة.

وتُلبي الحزمة الجديدة التي تأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، واعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، احتياجات المواطنين، عبر توفير المسكن الملائم لهم، والارتقاء بقطاع الإسكان في الإمارة، كما تعزز نهج القيادة الراسخ بأن شؤون المواطن في مقدمة الأولويات.

القيادة الرشيدة حريصة على توفير سُبل العيش الكريم، والمسكن الملائم للأسر المواطنة، ضماناً لرفاهيتهم واستقرارهم، وبما يُسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتقدُّمه، وباعتماد الحزمة الجديدة، يرتفع إجمالي المنافع السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال العام الجاري إلى 5.76 مليار درهم.