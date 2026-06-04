الجمعة 5 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نهج حضاري

نهج حضاري
5 يونيو 2026 00:01

اليوم العالمي للبيئة، الذي يحمل هذا العام شعار «دعوة عالمية إلى العمل المناخي»، يجسِّد التوجه نحو تسريع الحلول البيئية والمناخية، والحرص على تعزيز الشراكات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات وتوجهاتها نحو التنمية المستدامة.
ودولتنا التي أرست نهجاً حضارياً جعل من حماية الطبيعة، واحترام البيئة جزءاً أصيلاً من مسيرتها التنموية، تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ نموذجها التنموي المتقدم الذي يضع الاستدامة والعمل المناخي في صميم التخطيط للمستقبل، عبر برامج ومشروعات بيئية قائمة على العلم والابتكار.
الإمارات تسعى بشكل حثيث إلى تحويل التحديات البيئية والمناخية إلى فرص للنمو والابتكار، وتعمل على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مراقبة البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، لتعزيز قدرة النُّظم البيئية على التكيُّف مع تحديات التغيُّر المناخي، وحماية الموارد الطبيعية.

أخبار ذات صلة
تحذيرات من كارثة بيئية في غزة جراء الانبعاثات الكربونية
الإمارات.. ريادة في حماية البيئة وصناعة مستقبل مستدام لمواجهة التغير المناخي
اليوم العالمي للبيئة
الإمارات
اليوم الدولي للبيئة
يوم البيئة
يوم البيئة العالمي
العمل المناخي
افتتاحية الاتحاد
آخر الأخبار
سفن تجارية عالقة في مضيق هرمز بسبب الممارسات الإيرانية غير الشرعية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: مضيق هرمز سيفتح فور توقيع مذكرة التفاهم مع إيران
5 يونيو 2026
صورة أجزاء داخلية محطمة من مبنى متضرر في مدينة غزة جراء قصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة بيئية في غزة جراء الانبعاثات الكربونية
5 يونيو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون: اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل «الفرصة الأخيرة»
5 يونيو 2026
مبنى مدمر في الخرطوم نتيجة القتال الذي اندلع في 15 أبريل 2023 (من المصدر)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب تهدد «إخوان السودان» بالعزلة والملاحقة
5 يونيو 2026
أطفال وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
مصر: أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
5 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©