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رسالة حضارية

رسالة حضارية
12 يونيو 2026 00:01

مساندة الإمارات للشعوب كافة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأتي انطلاقاً من الإرث الإنساني الراسخ للدولة، وفي إطار الالتزام والمسؤولية الأخلاقية التي تضطلع بها تجاه المجتمعات التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.
وتقديم الإمارات مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا، واستجابتها بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين، وإطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، مبادرة إنسانية لتصنيع وتركيب أطراف صناعية لمصابين فلسطينيين، تجسد النهج الإنساني الأصيل للدولة التي جعلت الإنسان محوراً رئيساً لرسالتها الحضارية والتنموية.
مد يد العون إلى المنكوبين والمتضررين في مختلف دول العالم - بصرف النظر عن أي اعتبارات دينية أو عرقية أو سياسية - يعكس الرؤية الإنسانية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص سموه على تعزيز استجابة الإمارات للأزمات الإنسانية، وتقديم الدعم العاجل للمجتمعات المتضررة، بما يرسِّخ مكانة الدولة بوصفها شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني العالمي.

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افتتاحية الاتحاد
الإمارات
رئيس الدولة
محمد بن زايد
مساعدات الإمارات
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإغاثية
المساعدات الإماراتية
نهر الفرات
سوريا
الفلبين
الفارس الشهم 3
غزة
فلسطين
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