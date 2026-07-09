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أخوة راسخة

أخوة راسخة
10 يوليو 2026 00:01

تُعَدُّ العلاقات الإماراتية الكويتية نموذجاً متفرداً لروابط الأخوة الراسخة التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين، القائمة على أواصر تاريخية عميقة، ورؤية مشتركة تنطلق من أهمية التعاون والتكامل في خدمة المصالح المتبادلة، وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار.
لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، يأتي تأكيداً على متانة العلاقات التي تجمع البلدين، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتيهما، بما يدفعها نحو مزيد من التطور والنماء.
اللقاء يعكس حرصاً مشتركاً على تعزيز جوانب التعاون الثنائي، ويؤكد على توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها.

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مشعل الأحمد الجابر الصباح
مشعل الصباح
افتتاحية الاتحاد
رئيس الدولة
أمير الكويت
الإمارات
الكويت
أمير دولة الكويت
محمد بن زايد
الإمارات والكويت
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