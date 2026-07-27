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كفاءة ومسؤولية

كفاءة ومسؤولية
28 يوليو 2026 00:01

تواصل الإمارات تعزيز حضورها العالمي شريكاً موثوقاً في إغاثة المنكوبين، ونموذجاً للخير والعطاء، يجمع بين القدرة على الإنجاز والمسؤولية تجاه الإنسان أينما كان. 
هذه المكانة تستند إلى رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الجاهزية والاحترافية والاستثمار في الكفاءات الوطنية هي الركائز الأساسية لتعزيز الرسالة الإنسانية للدولة إقليمياً ودولياً، في مد يد العون والمساعدة لجميع المتضررين في مناطق الكوارث والأزمات.
ويأتي استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لفريق الإمارات للبحث والإنقاذ، ومباركته لجهودهم، تأكيداً لحرص القيادة على ترسيخ ثقافة التميز ودعم الكفاءات الوطنية، بما يعزز مكانة الإمارات شريكاً رئيساً في مجالات العمل الإنساني، ويكرس نموذجها في تحويل الكفاءة إلى أثر، والجاهزية إلى أمل، والإنجاز إلى رسالة إنسانية في كل المحافل الدولية.

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فرق البحث والإنقاذ
افتتاحية الاتحاد
فريق البحث والإنقاذ الإماراتي
رئيس الدولة
الإمارات
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ
محمد بن زايد
العمل الإنساني
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