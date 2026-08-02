عطاء إماراتي

مع تحقيق عملية «الفارس الشهم 3» ألف يوم من العطاء الإنساني لأهالي غزة، تواصل دولة الإمارات رسالتها في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر توفير المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية، وتعزيز سرعة الاستجابة للأوضاع الإنسانية.

ومنذ انطلاق عملية «الفارس الشهم 3» في 5 نوفمبر 2023، قدمت مساعدات إنسانية تجاوزت قيمتها 3.89 مليار دولار، بإجمالي أكثر من 126 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وصلت إلى أهالي غزة عبر أكثر من 770 طائرة، و25 سفينة، وأكثر من 13 ألف شاحنة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية، وتنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية.

تؤكد هذه الجهود استدامة الدعم الإماراتي، وفاعلية العمل الإنساني في إحداث أثر مباشر في حياة أهالي القطاع، وترسيخ قيم التضامن والتكافل، بما يمنح آلاف الأسر في غزة أملاً متجدداً في تجاوز الأزمة.