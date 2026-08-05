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«أرامكس» تحقق 64.4 مليون درهم صافي أرباح في النصف الأول وإيراداتها تنمو 12%

«أرامكس» تحقق 64.4 مليون درهم صافي أرباح في النصف الأول وإيراداتها تنمو 12%
5 أغسطس 2026 20:04

 

دبي (الاتحاد)
 حققت شركة أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، صافي أرباح بلغ 64.4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو 720% مقارنة مع 7.9 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025، فيما ارتفعت إيراداتها إلى 3.43 مليار درهم بزيادة 12% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى نحو 139.1 مليون درهم بنمو 81%.

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وسجلت الشركة خلال الربع الثاني من العام أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخها بلغت 1.83 مليار درهم، بزيادة 22% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى 87.1 مليون درهم بزيادة 440%، وتحولت إلى تحقيق صافي أرباح بلغ 47.38 مليون درهم مقابل خسارة بنحو 9.3 مليون درهم في الربع الثاني من 2025.
وأوضحت الشركة أن قطاع خدمات الشحن حقق أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخه، مدعوماً بالطلب القوي من العملاء، والنهج المنضبط في التسعير، وتنوع حلول النقل متعدد الوسائط.

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