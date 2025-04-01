«وقف الإمارات» ركيزة أساسية للاستدامة

دعماً للتنمية المجتمعية، واتساقاً مع مستهدفات الارتقاء بالأسرة والمجتمع، أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حملتها الإعلامية الأولى لتسويق مشاريع «وقف الإمارات» تحت عنوان «وقف يبقى لمجتمع أقوى»، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير الوقف وتنمية موارده، وفق رؤى استشرافية بعيدة المدى تُسهم في ضمان استدامة عوائده وتنوُّع مصادره، بما يواكب تطوُّر الحياة الاقتصادية، وتمكينه من أداء دوره المجتمعي والإنساني، بما يلبّي الاحتياجات ويحقِّق الطموحات.

واتساقاً مع تلك المستهدفات تعطي القيادة الرشيدة ونهجها دافعاً قوياً لتعزيز العمل الوقفي، فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «الإمارات ستبقى دائماً في صدارة الدول التي تمد يد العون لكل محتاج»، فيما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «العطاء هو أساس بناء المجتمعات القوية والمتماسكة»، ما يبرز رؤية القيادة في جعل العمل الخيري جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية.

والحاصل أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعدّ نموذجاً في العمل الخيري والإنساني، حيث تسعى دائماً إلى تعزيز قيم العطاء والتكافل بين أفراد المجتمع. ومن هذا المنطلق، جاء اعتماد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة شعار «وقف الإمارات» علامة دائمة لمشاريعها ومبادراتها الوقفية، ويجسد هذا الشعار التزام الإمارات الراسخ بترسيخ ثقافة الخير، ويؤكد في الوقت نفسه دورها الريادي في مجال تقديم مبادرات وقفية مبتكرة تُحدث أثراً مستداماً في المجتمع.

وشعار «وقف الإمارات» ليس مجرد رمز بصري، بل هو تعبير عن رؤية طموحة لتطوير الوقف وتنمية موارده. ومن خلال هذا الشعار، تبدو الدلالة العميقة لإطلاق الهيئة حملتها الإعلامية الأولى تحت عنوان «وقف يبقى لمجتمع أقوى»، بهدف تسويق مشاريعها الوقفية وتعزيز الثقة بها. وتتزامن هذه الحملة مع «عام المجتمع» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 2025، ما يعكس التكامل بين رؤية القيادة الرشيدة والمبادرات الوقفية.

وتؤكد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، انطلاقاً من اختصاصاتها وتحقيقاً لأهدافها، أنها انتهت من دراسة وتصميم ثمانية مشاريع وقفية في مختلف إمارات الدولة، بهدف استثمار الأصول الوقفية، وتعظيم موارد الوقف، وفتح باب المساهمات الوقفية لأفراد المجتمع، وتعتزم الهيئة إطلاق هذه المشاريع، وفق برنامج زمني يُتيح لمن يرغب المساهمة فيها، ويُقدَّر إجمالي تكاليفها الإنشائية بنحو 280 مليون درهم، وقد انتهت فعلياً من ترسية العقود الإنشائية لعدد منها، وسيُعلَن عنها في القريب العاجل.

وقد سبق تلك المبادرة العديد من المبادرات الوقفية، ويأتي على رأسها حملة «وقف الأب»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى إنشاء صندوق وقفي مستدام بقيمة مليار درهم، يُخصص ريعه لتوفير الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين، تكريماً للآباء. وقد حققت الحملة نجاحاً كبيراً، حيث تجاوزت المساهمات 3.3 مليار درهم، ما يبرز مدى تجذر ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي.

وتُولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتنظيم الأوقاف من خلال قوانين وأنظمة تضمن استدامتها. فقد وضعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إطاراً تشريعياً يدعم تطوير الوقف ويضمن تنمية موارده، ما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

إن اعتماد «وقف الإمارات» لشعار دائم يُعدّ خطوة استراتيجية لتعزيز دوره في المجتمع، ويؤكد أن الإمارات ستستمر في تعزيز ريادتها العالمية في مجال العطاء والتكافل، وبدعم من مبادرات مثل «وقف الأب» وتوجيهات القيادة الرشيدة، والإطار التشريعي الداعم، ستبقى دولة الإمارات مركزًا للعمل الخيري والإنساني.

ومما لا شك فيه أن الوقف ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الإماراتي، إذ يوفر دعماً مستمراً لمشاريع حيوية تشمل التعليم والرعاية الصحية والتنمية المجتمعية، وهذا التوجه الراسخ للعناية بالوقف في دولة الإمارات لا يعكس القيم الإنسانية والاجتماعية العميقة فقط، بل يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل أيضاً، من خلال تعزيز ثقافة العطاء والتكافل والتضامن، وسيظل الوقف جسراً يربط بين الحاضر المزدهر والمستقبل المستدام، ما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والقادمة في دولة الإمارات.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.