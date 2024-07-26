"أولمبياد باريس".. الرياضة على طريق الاستدامة

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الإمارات تعزز جهودها محلياً وعالمياً للحفاظ على أشجار القرم
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الإمارات تؤكد ضرورة الوقف الفوري للقتال في السودان
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