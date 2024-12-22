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علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يلهم الأجيال
22 ديسمبر 2024 19:50
وسط أجواء مفعمة بمشاعر الاعتزاز.. مهرجان الشيخ زايد يلهم الأجيال ويستعرض العادات والتقاليد الأصيلة
التراث
مهرجان الشيخ زايد
الإمارات
التراث الإماراتي
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