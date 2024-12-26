الخميس 26 ديسمبر 2024
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ناجية من تحطم طائرة أذربيجان عاشت حالة رعب شديدة
26 ديسمبر 2024 18:30
الطائرة المنكوبة
حوادث الطائرات
كازاخستان
أذربيجان
حادث الطائرة
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