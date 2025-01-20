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ما هي إجراءات تأمين حفل تنصيب ترامب؟
21 يناير 2025 02:08
الولايات المتحدة
واشنطن
حفل تنصيب
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
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