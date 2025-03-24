الثلاثاء 25 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الــ 100 درهم
24 مارس 2025 21:39
الأوراق النقدية
الإمارات
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإلكتروني
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
الشراكات الاقتصادية الشاملة.. جسور تجارية خصبة من الإمارات للعالم
اليوم 21:32
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات.. نهج استباقي في إدارة المياه
22 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
ساعة الأرض
22 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
يوم زايد للعمل الإنساني.. نهج العطاء الأصيل
19 مارس 2025
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات تسير على نهج "زايد" الخير
19 مارس 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
"زايد الإنسانية" تواصل تنفيذ برامجها الرمضانية في الأردن
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان تعزيز علاقات التعاون
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة
علوم الدار
"زايد الإنسانية" تواصل تنفيذ برامجها الرمضانية في الأردن
اليوم 21:15
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان تعزيز علاقات التعاون
اليوم 19:48
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
اليوم 18:25
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 16:58
شاهد أيضًا
علوم الدار
إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الــ 100 درهم
الأخبار العالمية
هل تقترب أوروبا من العطش؟
علوم الدار
الشراكات الاقتصادية الشاملة.. جسور تجارية خصبة من الإمارات للعالم
الأخبار العالمية
البابا فرنسيس يشكر الحشود في أول ظهور علني منذ تلقي العلاج
الأخبار العالمية
الأمطار تدمر جسراً تاريخياً في إسبانيا
الأخبار العالمية
طوارئ جراء حريق غابات في كوريا الجنوبية
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©