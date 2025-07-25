الجمعة 25 يوليو 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
إصابة العشرات بـ«الشلل الرخو الحاد» في غزة
روسيا: نسعى لإقامة «مناطق عازلة» على حدود أوكرانيا
سوريا.. 12 قتيلاً و100 مصاب جراء انفجار في ريف إدلب
«الأونروا»: الناس في غزة «جثث تتحرك»
الأمم المتحدة تدعو إلى دعم جهود التعافي في لبنان
المجاعة تهدد الملايين في نيجيريا
إسرائيل وأميركا تسحبان وفدهما المفاوض من قطر
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم الحدود البحرية
وسائل إعلام دولية تطالب إسرائيل بحرية الوصول إلى غزة
الإمارات: إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة
«تمكين المجتمع»: تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي للأسر المستفيدة
الإمارات تدعو إلى وقف فوري ودائم للحرب في غزة
شرطة أبوظبي تنظم العرس الجماعي لـ71 منتسباً
إنقاذ سائق تعطّل مثبت السرعة في مركبته
شرطة أبوظبي تنفّذ حملة ميدانية لمستخدمي «السكوتر» الكهربائي
نقل خدمات «أبوظبي للتقاعد» إلى مدينة محمد بن زايد
«نيابة دبي»: حبس سائق تسبب في إصابة بالغة ولم يتوقف
تنمية المجتمع في دبي تطلق «ابدأها صح» للمقبلين على الزواج
عبدالله بن سالم القاسمي: توفير الأمن والأمان وتعزيز الاستقرار المجتمعي
المدير التنفيذي لـ«ذا كلايمت ترايب» لـ«الاتحاد»: هدفنا تمكين الشباب وقيادة التغيير البيئي من قلب المجتمع
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
انهيار سقف مدرسة في الهند
25 يوليو 2025 18:26
راجستان
انهيار مبنى
الهند
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الفيضانات تغرق مستشفيات "أجمير" الهندية
18 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا تعد «تاليسمان سيبر» المناورة الأكبر على الإطلاق في أستراليا؟
15 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
انهيار عقار مأهول بمصر
13 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ضحايا ومصابون بانهيار مبنى في باكستان
4 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الأمطار تُغرق مطار دلهي
26 يونيو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
بريطانيا والهند توقعان اتفاق تجارة حرة
24 يوليو 2025
الأخبار العالمية
نائب رئيسة الهند يقدم استقالته
21 يوليو 2025
الأخبار العالمية
مومباي تشهد هطول أمطار غزيرة
21 يوليو 2025
الأخبار العالمية
ترامب: الاتفاق التجاري مع الهند قريب ومع أوروبا ممكن
17 يوليو 2025
الأخبار العالمية
بريطانيا والهند توقعان اتفاق تجارة حرة
24 يوليو 2025
الأخبار العالمية
نائب رئيسة الهند يقدم استقالته
21 يوليو 2025
الأخبار العالمية
مومباي تشهد هطول أمطار غزيرة
21 يوليو 2025
الأخبار العالمية
ترامب: الاتفاق التجاري مع الهند قريب ومع أوروبا ممكن
17 يوليو 2025
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
"الأونروا" تحذر من كارثة إنسانية في غزة
اليوم 18:32
الأخبار العالمية
انهيار سقف مدرسة في الهند
اليوم 18:26
الترفيه
مخيم الصيف الفني.. رحلة إبداع في منارة السعديات
اليوم 18:17
الأخبار العالمية
ما هي نتائج المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟
24 يوليو 2025
الأخبار العالمية
من هي زميلة بوتين الراحلة؟
24 يوليو 2025
الأخبار العالمية
لماذا يريد ترامب محاكمة أوباما؟
24 يوليو 2025
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©