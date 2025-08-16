مئات الضحايا في فيضانات ضربت قرى باكستان

السبت 16 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
«قمة تاريخية» تجمع ترامب وبوتين في ألاسكا
«سلطة بورتسودان».. أكاذيب ممنهجة لتأمين البقاء في الحكم
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأهالي «حي الزيتون»
الرئيس الأوكراني: حان وقت إنهاء الحرب
حركة نزوح كبيرة في اللاذقية مع تجدد حرائق الغابات
المتحدثة باسم «أوتشا» لـ«الاتحاد»: عواقب كارثية لتوسيع العمليات العسكرية في غزة
«الصحة العالمية»: 4332 حالة وفاة و390 ألف إصابة بالكوليرا في 31 دولة
البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين
تطوير الشوارع والمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي
أطباء يقدمون وصفة لتفادي خطر «الأمراض الشائعة صيفاً»
ألزمته المحكمة برد 30 ألف درهم
ولي العهد ونائب حاكم أم القيوين يحضران أفراح المسافري في الشارقة
أحمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الخامس في رأس الخيمة
«تريندز» يشارك في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي 2025
«بيئة أبوظبي» ترصد ازدهاراً لافتاً في الكائنات البحرية المهددة بالانقراض
«صيف بلا حوادث» في الظفرة
جمع 10000 حقيبة للطلاب من الأسر المتعففة
«كراكال» راعٍ رسمي للأسلحة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
دراسة لـ«جامعة الإمارات» و«معهد التكنولوجيا الهندي» للتنبؤ بانتشار الملاريا
«الصحة» تنجز المحطة السابعة من حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
مئات الضحايا في فيضانات ضربت قرى باكستان
16 أغسطس 2025 20:55
فيضانات
باكستان
أمطار
أمطار غزيرة
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هي الأسباب وراء فيضانات تكساس؟
9 يوليو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضانات في بنغالورو بالهند
20 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فيضانات قاتلة تضرب مدناً صينية
18 مايو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الأمطار تغرق وسط أميركا
6 ابريل 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
عاصفة مدمرة وفيضانات تغرق موزمبيق
15 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى فيضانات باكستان
اليوم 18:45
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال غرب باكستان
اليوم 09:33
الأخبار العالمية
ارتفاع كبير لعدد قتلى الأمطار الموسمية في باكستان
15 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
فيضانات محتملة تهدد أكثر من نصف ولايات نيجيريا
6 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد قتلى فيضانات باكستان
اليوم 18:45
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال غرب باكستان
اليوم 09:33
الأخبار العالمية
ارتفاع كبير لعدد قتلى الأمطار الموسمية في باكستان
15 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
فيضانات محتملة تهدد أكثر من نصف ولايات نيجيريا
6 أغسطس 2025
شاهد أيضًا
علوم الدار
نصائح لبقاء الأطفال بصحة جيدة خلال الصيف
اليوم 21:11
علوم الدار
أم دولفين ترفض فراق صغيرها في مشهد مؤثر بالظفرة
اليوم 21:04
الأخبار العالمية
ماذا قال ترامب عن «قمة ألاسكا» مع بوتين؟
اليوم 21:00
الأخبار العالمية
مئات الضحايا في فيضانات ضربت قرى باكستان
اليوم 20:55
الأخبار العالمية
قاذفات الشبح ترحب ببوتين في ألاسكا
اليوم 00:41
الأخبار العالمية
فوضى أسئلة خلال لقاء ترامب وبوتين مع الصحفيين
اليوم 00:13
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©