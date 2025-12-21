الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية
البرهان يعمق الانقسامات في الجيش السوداني بتعيين مناوي نائباً له
22 ديسمبر 2025 01:06
عبدالفتاح البرهان
الجيش السوداني
السودان
مني أركو مناوي
القوات المسلحة السودانية
الأخبار العالمية
«الإخوان» يكذبون البرهان: نسيطر على الجيش السوداني
13 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية
قتل طلاب مدرسة للتمريض في كردفان.. جريمة حرب جديدة لزمرة البرهان
4 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية
زمرة البرهان تستخدم غاز الكلور كسلاح كيماوي في الحرب بالسودان
30 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية
الفاشر بين النار والنداء.. وصوت الإمارات يرتفع لحماية الأرواح
14 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية
قوات البرهان تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين
4 مايو 2025
الأمين العام للجنة تفكيك النظام الإخواني لـ«الاتحاد»: «الإخوان» تسيطر على مفاصل المؤسسة العسكرية في السودان
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: تغلغل «الإخوان» داخل الجيش يهدد وحدة السودان ويفاقم الحرب الأهلية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
الأمين العام للجنة تفكيك النظام الإخواني لـ«الاتحاد»: «الإخوان» تسيطر على مفاصل المؤسسة العسكرية في السودان
18 ديسمبر 2025
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: تغلغل «الإخوان» داخل الجيش يهدد وحدة السودان ويفاقم الحرب الأهلية
6 ديسمبر 2025
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
5 ديسمبر 2025
البرهان يعمق الانقسامات في الجيش السوداني بتعيين مناوي نائباً له
الفعاليات التراثية تحيي «أيام لوَّل» في «الياسات البحري»
لندن.. مسيرات سودانية لوقف الحرب وتأسيس حكم مدني
الإمارات و«مفوضية شؤون اللاجئين» تدعمان جهود إغاثة المتأثرين بنزاع السودان
«حوي النواخذة».. ذاكرة البحر في «الياسات البحري»
«التبرُّع بالدم».. مبادرة إنسانية في «الياسات البحري»
