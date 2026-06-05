الجمعة 5 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
تفاصيل نظام حماية الأجور الجديد
5 يونيو 2026 18:21
شركات القطاع الخاص
نظام حماية الأجور
حماية الأجور
الإمارات
القطاع الخاص في الإمارات
القطاع الخاص
وزارة الموارد البشرية والتوطين
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
قرقاش: لا بد من موقف خليجي صلب وموحد في ظل العدوان على الكويت والبحرين
3 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
غروسي من براكة: الإمارات نموذج عالمي للطاقة النووية السلمية
3 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
د. محمود أحمد القيسية.. سيرةُ عطاءٍ في مسيرة التعليم الإماراتي
2 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
حصاد 2024: التوطين.. الحلم يتحقق
31 ديسمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
مستهدفات التوطين نصف السنوية
28 يونيو 2024
أخبار ذات صلة
علوم الدار
«مهارات الإمارات».. رواتب مجزية للمهن المستقبلية
علوم الدار
600 ألف منشأة تطبق نظام حماية الأجور الجديد
علوم الدار
«علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» يستقبل طلبات المشاركة حتى 31 يوليو
علوم الدار
30 يونيو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات توطين النصف الأول
علوم الدار
«مهارات الإمارات».. رواتب مجزية للمهن المستقبلية
اليوم 01:45
علوم الدار
600 ألف منشأة تطبق نظام حماية الأجور الجديد
اليوم 01:45
علوم الدار
«علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» يستقبل طلبات المشاركة حتى 31 يوليو
4 يونيو 2026
علوم الدار
30 يونيو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات توطين النصف الأول
4 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 370 أسيراً
علوم الدار
في يوم البيئة العالمي... كيف تقود الإمارات العمل للمناخ؟
علوم الدار
تفاصيل نظام حماية الأجور الجديد
اقتصاد
حلول الذكاء الاصطناعي السيادي لـ 102 ألف شركة في أبوظبي
الأخبار العالمية
النظام الإيراني يستمر في تصدير الأزمات
علوم الدار
"لا حول ولا قوة إلا بالله".. خطبة الجمعة 05 يونيو 2026
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©