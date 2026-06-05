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علوم الدار
في يوم البيئة العالمي... كيف تقود الإمارات العمل للمناخ؟
5 يونيو 2026 18:25
اليوم العالمي للبيئة
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حماية البيئة
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