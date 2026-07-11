الأحد 12 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الإمارات تدين الجرائم المخزية لسلطة بورتسودان خلال الحرب الأهلية
12 يوليو 2026 00:36
الإمارات
السودان
أزمة السودان
الحرب في السودان
الصراع في السودان
الحرب الأهلية في السودان
الجيش السوداني
سلطة بورتسودان
الأزمة السودانية
القوات المسلحة السودانية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات: القوات المسلحة السودانية تواصل تشتيت الأنظار عن المساءلة بارتكابها جرائم حرب
26 فبراير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تعرب عن قلقها من تقارير عنف جنسي بمناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية
26 فبراير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الانتهاكات بحق المدنيين في السودان
26 فبراير 2026
علوم الدار
علوم الدار
الإمارات: السودان يحتاج إلى شجاعة على طاولة المفاوضات
20 فبراير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
وزيرة خارجية بريطانيا تدحض إدعاءات تسليح الإمارات لـ"الدعم السريع"
18 فبراير 2026
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
منسق لجنة تفكيك نظام التنظيم الإرهابي لـ«الاتحاد»: لا إرادة حقيقية لتفكيك نفوذ «الإخوان» داخل الجيش السوداني
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 330 طفلاً خلال 6 أشهر في السودان
الأخبار العالمية
46 منظمة محلية ودولية تدعو لهدنة إنسانية عاجلة بالسودان
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: إنهاء الصراع في السودان رهن بفك الارتباط بين الجيش و«الإخوان»
الأخبار العالمية
منسق لجنة تفكيك نظام التنظيم الإرهابي لـ«الاتحاد»: لا إرادة حقيقية لتفكيك نفوذ «الإخوان» داخل الجيش السوداني
اليوم 00:59
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 330 طفلاً خلال 6 أشهر في السودان
7 يوليو 2026
الأخبار العالمية
46 منظمة محلية ودولية تدعو لهدنة إنسانية عاجلة بالسودان
1 يوليو 2026
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: إنهاء الصراع في السودان رهن بفك الارتباط بين الجيش و«الإخوان»
29 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع
علوم الدار
الإمارات تدين الجرائم المخزية لسلطة بورتسودان خلال الحرب الأهلية
الأخبار العالمية
لحظات مرعبة.. شلال صخري يضرب السيارات
الأخبار العالمية
هل تريد إيران إبرام صفقة؟
الأخبار العالمية
حريق هائل يلتهم مصنع أحذية تاريخياً
علوم الدار
الصبر خير العطاء.. خطبة الجمعة 10 يوليو 2026
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©