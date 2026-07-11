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الإمارات تدعو إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع
12 يوليو 2026 00:42
النزاعات المسلحة
حماية المدنيين
الإمارات
النزاعات
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