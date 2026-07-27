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ترامب يهدد بالعودة لـ"العمل العسكري القوي" ضد إيران
27 يوليو 2026 23:03
ترامب
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
إيران
المحادثات الأميركية الإيرانية
المحادثات الإيرانية الأميركية
أميركا
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