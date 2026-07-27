الثلاثاء 28 يوليو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
باحثون يطورون أداة لكشف مصادر الفيديوهات المزيفة
شركة تُلغي مئات الوظائف.. وتبرر: "العملاء يفضّلون الذكاء الاصطناعي"
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ترامب يهدد بالعودة لـ"العمل العسكري القوي" ضد إيران
27 يوليو 2026 23:03
ترامب
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
إيران
المحادثات الأميركية الإيرانية
المحادثات الإيرانية الأميركية
أميركا
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
أميركا توسع ضرباتها ضد إيران
18 يوليو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هو "جبل الفأس" الذي هدّد ترامب بتدميره؟
14 يوليو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب عن مقترح إيران: لست راضياً
1 مايو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بدء الحصار الأميركي على موانئ إيران
14 ابريل 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: إيران يجب أن تتوقف عن فرض رسوم في مضيق هرمز
10 ابريل 2026
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب: مواصلة ضرب إيران إذا لم تعد إلى المفاوضات
16 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب يعلن موافقته على استئناف المفاوضات مع إيران
11 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: التفاهم مع إيران انتهى ولا أرغب في التوصل إلى اتفاق
9 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وقواتنا جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر
4 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: مواصلة ضرب إيران إذا لم تعد إلى المفاوضات
16 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب يعلن موافقته على استئناف المفاوضات مع إيران
11 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: التفاهم مع إيران انتهى ولا أرغب في التوصل إلى اتفاق
9 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وقواتنا جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر
4 يوليو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ترامب يهدد بالعودة لـ"العمل العسكري القوي" ضد إيران
اليوم 23:03
الأخبار العالمية
رضيع يخطف سماعة طبيب
اليوم 21:30
الأخبار العالمية
شاحنة تسقط من أعلى جسر في الهند
اليوم 18:34
الأخبار العالمية
روبوت كوالكوم يسقط على المسرح
اليوم 18:28
الأخبار العالمية
ألعاب نارية تشعل حريقاً قرب موسكو
اليوم 18:20
علوم الدار
أبوظبي.. رعاية متقدمة لعلاج السرطان
26 يوليو 2026
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©