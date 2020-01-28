الأربعاء 8 نوفمبر 2023
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الإمارات تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة
نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال
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الأمم المتحدة: 70% من سكان غزة نزحوا منذ بداية الحرب
تونس: ضبط 5 إرهابيين فروا من سجن قبل أسبوع
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«مسيّرات» مفخخة تهاجم قاعدة للتحالف الدولي في أربيل
الجيش الصومالي يحرر مواقع جديدة من «الشباب» الإرهابية
إرهابيون يقتلون 13 تلميذاً في نيجيريا
استمرار دخول العالقين في غزة إلى مصر عبر معبر رفح
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7 قتلى و20 جريحاً بانفجار حافلة في أفغانستان
مقتل 4 جنود و3 إرهابيين بعملية أمنية في باكستان
باريس تستعد لاستضافة «مؤتمر إنساني» بشأن غزة
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محمد بن راشد: الاقتصاد والشباب والاستدامة أولوياتنا
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زلزال قوي يضرب إقليم شينجيانج في الصين
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«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
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الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
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صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
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هل تحل البنوك الافتراضية محل "التقليدية"؟
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الإمارات تدعم الحوار السياسي لتحقيق السلام في البوسنة والهرسك
4 نوفمبر 2023
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مبنى المسافرين الجديد.. تعرف على أحدث التطبيقات والخدمات
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الإمارات تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة
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