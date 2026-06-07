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أنتوني بانبري
أنتوني بانبري
وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي قاد بعثة الاستجابة الطارئة لإيبولا
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مواجهة تفشِّي إيبولا.. والحاجة إلى الدعم الدولي
أنتوني بانبري  |   8 يونيو 2026
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مواجهة تفشِّي إيبولا.. والحاجة إلى الدعم الدولي
8 يونيو 2026
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