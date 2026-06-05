«عهد ووعد».. نبض الوفاء الإماراتي

تتجدّد اليوم في الإمارات صورة من صور التلاحم الاستثنائي بين القيادة والمواطنين والمقيمين من خلال مبادرة «عهد ووعد»، التي أطلقها صندوق الوطن، لتكون رسالة وطنية وإنسانية تعبّر عن عمق الارتباط بقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وطنٍ جعل الوفاء نهجاً، والانتماء قيمةً راسخة، والمحبة لغةً تجمع القلوب.

عكست المشاركة الواسعة والتفاعل الكبير مع المبادرة المكانة السامية، التي يحتلها سموه في قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة. فالقائد الذي جعل الإنسان محور التنمية، ورسّخ قيم التسامح والتعايش والعطاء، وقاد الدولة إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار، أصبح رمزاً للثقة والأمل والاستقرار، ليس داخل الإمارات فحسب، بل على مستوى العالم.

«عهد ووعد» ليست مجرد منصة للتوقيع أو مبادرة رقمية عابرة، بل رسالة وفاء صادقة يسطرها أبناء الوطن والمقيمون، تأكيداً على وحدة الصف الوطني والالتفاف حول قيادته الحكيمة. وتعكس القيم التي قامت عليها الإمارات، من سلام وتسامح وشراكة ومسؤولية مشتركة، قيم أسهمت في صناعة نموذج إماراتي فريد في التنمية والاستقرار والتلاحم المجتمعي.

تؤكد المبادرة أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة وشعبها الوفي، تواصل ترسيخ نموذجها الحضاري القائم على الثقة المتبادلة بين القيادة والمجتمع. فكل توقيع على «عهد ووعد» يعد شهادة تقدير لمسيرة وطن صنع الإنجازات، ورسالة امتنان لقائد ألهم شعبه فبادله حباً وولاءً ووفاءً.

ما يميّز مبادرة «عهد ووعد» أنها تفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في التعبير عن تقديرهم لمسيرة وطن منح الجميع فرص النجاح والحياة الكريمة. وهي بذلك تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع الإماراتي، الذي يجتمع على قيم الاحترام والتعايش والعمل المشترك.

كما تحمل المبادرة بُعداً وطنياً مهماً يتمثل في ترسيخ ثقافة الوفاء والمسؤولية لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز ارتباطهم بتاريخ وطنهم ومنجزاته وقادته. فالأوطان لا تُبنى بالإنجازات المادية وحدها، بل بالمحبة الصادقة والولاء والانتماء والشعور المشترك بالمسؤولية تجاه المستقبل.

«عهد ووعد» تؤكد بصورة جلية أن مسيرة الإمارات ستظل مستندة إلى قيم أصيلة وعلاقة متينة بين القيادة والمواطنين، تشكّل أساس قوة الدولة واستمرار مسيرتها المتميزة.

مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الانتماء، ويُستحضر فيها العهد الثابت للوطن، والوعد الصادق بمواصلة مسيرة البناء والتميز. فالمشاركة في المبادرة ليست مجرد تعبير رمزي، وإنما مساهمة في توثيق مشاعر الوفاء للأجيال القادمة، ورسالة للعالم بأن الإمارات ستظل نموذجاً رائداً في وحدة شعبها، وتلاحم مجتمعها، وثقته بقيادته. حفظ الله الإمارات، وأدام عزها، في ظل بوخالد.