شرطة دبي تستقطب العنصر النسائي في الجناح الجوي

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، فتح باب الاستقطاب لكفاءات من العنصر النسائي، وضمهن إلى الجناح الجوي بشرطة دبي، ليباشر بفتح المجال للراغبات بالعمل في هذا التخصص، وإخضاعهن لاختبارات مكثفة ومتعددة، ومن ثم ضمهن للتدريب وعملية التأهيل. وخوض الاختبارات الأولى ضمن مبادرة التحاق العناصر النسائية، ليكنّ قائدات للطائرة العمودية «الهليكوبتر».

وأكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي فتحت باب التسجيل لتترجم توجهات القيادة الرشيدة التي جعلت من المرأة الإماراتية شريكاً للرجل في العطاء والتنمية.