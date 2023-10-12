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علوم الدار

سيف بن زايد يكرم فريق عمل وشركاء المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة

سيف بن زايد
12 أكتوبر 2023 09:47

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فريق عمل وشركاء المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة، والتي تعد بوابة وطنية رائدة ومتميزة تم تطويرها وتحديثها من قبل خبراء ومختصين من الجهات المحلية والاتحادية، وتعزز التطوير الدائم والحوكمة وصرف الأدوية المراقبة وشبة المراقبة لتعزيز أمن المجتمع.

وشمل التكريم ، من الجهات، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وديوان الرئاسة، ودائرة الصحة -أبوظبي، وهيئة الصحة - دبي، وشركة أبوظبي للرعاية الصحية - صحة، إلى جانب تكريم 36 من ممثلي جهات وشركاء أسهموا في دعم وإنجاح هذه المنصة الريادية التي تعزز منظومة العمل.

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حضر التكريم، اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة في الدولة، وعدد من الضباط.

 

المصدر: وام
الدواء
سيف بن زايد
المنصة الرقمية
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