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علوم الدار

أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد مركز المؤهلات العسكري

أكاديمية ربدان تحصل على اعتماد مركز المؤهلات العسكري
30 أكتوبر 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت أكاديمية ربدان على اعتماد مركز المؤهلات العسكري في وزارة الدفاع، لتُصبح مؤسسة تدريبية مُعتمدة رسمياً لطرح وتنفيذ مؤهلات وطنية مهنية لمنتسبي الوزارة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة الأكاديمية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة التطوير المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتبنى الأكاديمية نظام التعليم المزدوج «الأكاديمي والمهني» في إطار شامل ومُتكامل، بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب سالم السعيدي، نائب رئيس الأكاديمية، عن اعتزاز الأكاديمية بالحصول على هذا الاعتماد الذي يُمثل إضافة نوعيّة جديدة إلى سجل الأكاديمية الحافل بالإنجازات المحلية والعالمية الرائدة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في تعزيز جهود الأكاديمية الداعمة لوزارة الدفاع من خلال تطوير برامج احترافية رفيعة المستوى تُعزز قدرات وكفاءات منتسبي الوزارة والمشاركة في تطوير المنظومة المهنية في الدولة.
من جانبه، رحَّب العقيد مهندس داوود سليمان الفليتي، قائد مركز المؤهلات العسكري بوزارة الدفاع، بهذا الاعتماد، مُشيداً بالمستوى المُتقدم الذي وصلت إليه الأكاديمية. 

أكاديمية ربدان
وزارة الدفاع
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