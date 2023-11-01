ذياب بن محمد يلتقي ذي يزن بن هيثم في مسقط

التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، اليوم في العاصمة العمانية "مسقط"، صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب.

وجرى خلال اللقاء، بحث جوانب التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وبشكل خاص تمكين الشباب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب لدعم مسيرة تطور الشباب الإماراتي والعماني.

حضر المقابلة من الجانب الإماراتي، كل من معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين.

وحضر المقابلة من الجانب العماني، سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وسعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للشباب والرياضة.