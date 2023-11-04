«حصن الاتحاد 9» ينطلق في أبوظبي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي النسخة التاسعة من العرض العسكري «حصن الاتحاد 9».

ويهدف العرض العسكري إلى تعزيز فخر مواطني الدولة والمقيمين بالقوات المسلحة، وإبراز القدرات والتقنيات العسكرية، بالإضافة لتحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المختلفة في الدولة.

وتحرص وزارة الدفاع واللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة أمام الجمهور لمشاهدة عرض حي ومباشر، يجسد التفاني والقدرات العالية التي تتميز بها القوات المسلحة الإماراتية، من أجل حماية البلاد ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأعلنت عن أن الدعوة لحضور فعاليات «حصن الاتحاد 9» عامة، وسيتمكن الجمهور خلالها من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث في جزيرة ياس، وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية وموقع العرض، داعيةً الجمهور إلى الحضور والاستمتاع بفعاليات العرض العسكري المختلفة.

ويشتمل «حصن الاتحاد 9» على العديد من الفعاليات، في مقدمتها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بما يعكس الجاهزية العالية والتنسيق الكامل والدقيق فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ سيناريوهات ومناورات ميدانية تجسد القدرات والإمكانات القتالية المتطورة لمنتسبي قواتنا المسلحة في مسرح العمليات العسكرية.

ويأتي «حصن الاتحاد 9» استمراراً لمسيرة رائدة من العروض العسكرية التي تهدف إلى إظهار القدرات العسكرية المتطورة والجاهزية العالية لمختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة في صون الوطن وحماية مكتسباته، بما يعزز مسيرة البناء والتنمية والازدهار التي تشهدها الإمارات، وأن العرض العسكري يجسد مدى التكامل والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الوطنية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، في تسهيل مهمة تنظيم العرض وإنجاح هذا الحدث الذي يجسد فخر أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرضها بجهود قواتنا المسلحة.

الجدير بالذكر أن «حصن الاتحاد 9» يشهد مشاركة وحدات رئيسة من القوات المسلحة لإظهار القدرات العسكرية في القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه، بالتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.