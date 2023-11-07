شرطة دبي تفوز بجائزتين في مجال الموارد البشرية

دبي (الاتحاد)

فازت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بجائزة «أفضل جهة في تطبيق التكنولوجيا في مجال الموارد البشرية»، المقدمة من المنظمة الأميركية للموارد البشرية، وذلك عن إنشاء «مركز تحليل بيانات الموارد البشرية» الهادف إلى تعزيز اتخاذ قرارات إدارة المورد البشري بشرطة دبي، بطريقة مرنة لضمان سرعة الاستجابة التي تتطلبها مُتغيرات العمل الشرطي، إدارياً وميدانياً، وإعادة تنظيم العمل، وفقاً للتوجهات والتحديات المُستقبلية.

وفازت القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الثاني في الجائزة ذاتها عن فئة «أفضل جهة في تطبيق جودة الحياة والصحة»، حيث جاء تسليم الجائزتين، خلال فعاليات مؤتمر جمعية إدارة الموارد البشرية السنوي الذي أُقيم في فندق أتلتنس بدبي.