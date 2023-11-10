شوارع أبوظبي تتزين ابتهاجاً بالعيد الوطني

هالة الخياط (أبوظبي)

تزينت شوارع العاصمة أبوظبي وضواحيها بآلاف الأعلام والتشكيلات الهندسية، استعداداً لاحتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، ولنشر مظاهر الفرحة والابتهاج بهذا اليوم الغالي والعزيز على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وبدأت بلدية مدينة أبوظبي بتركيب التشكيلات الضوئية من الأنوار والعبارات التي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة وتعلي من معاني اليوم المجيد الذي وحد شعب الإمارات، وأرسى أعظم وأنجح تجربة وحدوية في العالم العربي.

وتراعي البلدية أن تكون التشكيلات والمجسمات الضوئية التي يتم تركيبها ضمن زينة عيد الاتحاد متناسقة وذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، لتكون آمنة لمستخدمي الطريق من السيارات والمشاة، بالإضافة إلى أنها مصنعة من مواد صديقة للبيئة، وذات جودة عالية من جهة العزل ومقاومة العوامل والتغيرات الجوية.

وتشتمل أعمال الزينة الضوئية على تركيب أشكال هندسية مستمدة من وحي المناسبة الوطنية ومعبرة عن ابتهاج المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الغالية، وبالوقت ذاته لإضفاء منظر جمالي يعكس على المدينة وضواحيها تألقاً وجمالاً أخاذاً بهذه المناسبة الغالية.

وتم استخدام ألوان علم الدولة بكثرة بالتشكيلات الهندسية، وعبارات تعبر عن قوة وترابط اتحاد الإمارات السبع، وروعي بالتصاميم أن يتم مزج أبيات النشيد الوطني بتصاميم هندسية إسلامية وحديثة مستوحاة من الطبيعة.

واهتمت بلدية مدينة أبوظبي بأن تكون زينة عيد الاتحاد متميزة من جهة الكم والكيف، لذا عملت على تركيب وحدات إنارة وميضية (FLASHERS) على المجسمات والتشكيلات الهندسية المضيئة، كما يزين الرقم 52 اللوحات المضيئة، بالإضافة إلى استخدام تصميم الصقر في التزيين، لما يرمز إليه من الشجاعة والقوة والدقة والإصرار والعزيمة.



زينة

وعلى صعيد خريطة انتشار زينة عيد الاتحاد، أكدت البلدية أنها تشمل مدينة أبوظبي وضواحيها والمتمثلة في كورنيش أبوظبي، شارع الملك عبدالله، شارع المرور، الدوارات، الجسور، شارع الشيخ راشد مع امتداد شارع المطار، شارع الخليج العربي، الخالدية، شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى المدن الجديدة كمدينة محمد بن زايد، مدينة خليفة، مدينة شخبوط، مدينة بني ياس، المفرق، مدينة الشهامة، مدينة السمحة.



الاستدامة

أوضحت البلدية أنها تراعي الاستدامة وإعادة استخدام إضاءات الزينة من جديد، فبعد الانتهاء من المدة المحددة للزينة يتم فك وإعادة تخزين الزينة بمخازن مخصصة للتشكيلات ليتم إعادة استخدامها للمناسبات الوطنية الأخرى.