شبكة «هلا واي فاي» المجانية في 44 حديقة بإمارة أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تطلق دائرة البلديات والنقل شبكة «هلا واي فاي» المجانية في 44 حديقة في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة.

وأوضح جمال العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، أن المشـــروع بدأ تنفيذه حالياً في 10 حدائق، وحتى نهايــــة العام المقبل ستتــوافر خدمة الواي فاي في 44 حديقـــة في إمارة أبوظبي.



وقال إن الخدمة تهدف إلى إنشاء تغطية عامة واسعة النطاق لشبكة الواي فاي، وستساهم في تحسين البنية التحتية الرقمية.

وأشار إلى أن الخدمة ستتوافر في 19 حديقة في أبوظبي، و11 حديقة في العين، و14 حديقة في الظفرة، إلى جانب توفيرها في الحدائق المتمثلة بشاطئ كورنيش أبوظبي وشاطئ البطين، وتتوافر الخدمة حالياً في 478 حافلة، منها 10 حافلات في مدينة الظفرة، و67 حافلة في مدينة العين، و459 حافلة في مدينة أبوظبي.

وتسعى الدائرة من خلال الخدمة إلى تعزيز التجربة الرقمية، ورفع تصنيف أبوظبي للمدينة الذكية، وزيادة رضا زوار أبوظبي.

وتتمثل الحدائق التي ستتوافر فيها خدمة الواي فاي في مدينة العين في حديقة الوداي، حديقة الوقن العائلية، حديقة القوع، حديقة الهير، حديقة سلامة، حديقة الطوبة، حديقة الجاهلي، حديقة هيلي الترفيهية، حديقــــة هيلي الأثرية، حديقة المبزرة الخضراء.

فيما الحدائق التي ستتوافر فيها الخدمة في مدينة أبوظبي تتمثل في حديقة الزعفرانة، حديقة العائلة 1، حديقة العائلة 2، شاطئ البطين، حديقة آل نهيان، حديقة الشريعة، حديقة الكورنيش، حديقة المطار القديم، دلما بارك، حديقة مسجد الشيخ هزاع، حديقة الواحة، حديقة الوثبة، حديقة الباهية، حديقة الختم، حديقة الرحبة، حديقة الشهامة الجديدة، مسابح الفنة، حديقة الربدان.

الظفرة

تتمثل الحدائق في مدينة الظفرة في حديقة المرفأ العامة، وبينونة (مدينة زايد)، حديقة الشيخة سلامة بنت بطي (مدينة زايد) والوطنية (المرفأ)، الحديقة العامة (السلع)، والشبهانة الصغيرة، وعامة في دلما، وزايد الخير في غياثي، والنساء والأطفال في غياثي، وليوا، والعامة في مدينة زايد ووالصغيرة 5 في المرفأ.