الموت يغيب الزميل علاء نصار

أبوظبي (الاتحاد)

غيب الموت، أمس، الزميل علاء نصّار، سكرتير التحرير في صحيفة الاتحاد، بعد مسيرة مهنية امتدت لعقود في عالم الصحافة، وحفلت بالإنجازات والعطاء والإبداع.

الزميل المرحوم نصّار تخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة- قسم الصحافة عام 1994، بدأ بعدها مسيرته المهنية التي تدرج فيها ليشغل منصب مدير التحرير الفني للأهرام الرياضي، وأيضاً لمجلة نصف الدنيا التي تصدرها مؤسسة الأهرام، ثم عمل مديراً لتحرير الأهرام، وكذلك مديراً فنياً لجريدة البديل المصرية، كما عمل في المجال الفني في مطبوعات إماراتية منها مجلة المرأة اليوم، ثم التحق بصحيفة الاتحاد ليعمل مديراً فنياً فيها، ثم سكرتيراً للتحرير، كما حصل على عدد من الجوائز في المجال الفني للمطبوعات، وصمم العديد من ماكيتات المجلات الخليجية مثل الأسرة العربية، والأمل.

وتميزت مسيرة الزميل علاء نصار المهنية التي امتدت لنحو ثلاثين عاماً بالحرفية والأخلاق الحميدة وطيب المعشر.

وتتقدم أسرة صحيفة الاتحاد بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.