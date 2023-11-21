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علوم الدار

تعاون مشترك بين جامعتي خورفكان واكستر البريطانية

تعاون مشترك بين جامعتي خورفكان واكستر البريطانية
22 نوفمبر 2023 00:49

الشارقة (وام)

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تنظم جامعة خورفكان بالتعاون مع جامعة اكستر البريطانية، فعاليات برنامج «نحن فنّ الممكن» في السابع من شهر ديسمبر المقبل، في مكتبة محمد بن راشد في دبي. ويهدف البرنامج إلى الربط بين الفن والعلوم والبيئة والصحة، وتعزيز الحوار المتبادل حول إيجاد حلول مستدامة وأكثر فاعلية، للارتقاء بجودة حياة المجتمعات، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة البحرية وحماية الأحياء المائية من آثار التغير المناخي.ويسلط البرنامج الضوء على مشاركة طلبة المدارس والجامعات من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، لدعم مهاراتهم الإبداعية والابتكارية في إدراك التحديات والتهديدات البيئية، ووضع الحلول المناسبة لها لتعزيز استعداد كوكبنا وازدهاره للأجيال القادمة.
وسيتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من العروض المسرحية والفنية، التي تعكس مشاركة عدد كبير من طلبة المدارس والجامعات من حول العالم، إلى جانب مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والفنانين والمتخصصين، في مختلف المجالات العلمية والبيئية والفنية لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الملهمة ودعم دور الشباب في حماية الحياة البيولوجية في البحار والمحيطات، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

جامعة خورفكان
خورفكان
الإمارات
جامعة اكستر
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