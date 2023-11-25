شرطة رأس الخيمة تطلع على مركز التربية الرياضية بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الخطط والسياسات الرياضية، وأفضل الممارسات المطبقة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعلى آلية عمل وتنفيذ التدريب الرياضي والبرامج الرياضية المقدمة لمنتسبي شرطة أبوظبي وخطة النشاط الرياضي المعتمدة من مسابقات وفعاليات وأنشطة تنافسية بين القطاعات الشرطية، وآلية عمل وتنفيذ الاختبارات السنوية، وكيفية تطبيقها على مستوى القيادة العامة وإدارة المرافق الرياضية، وتشكيل المنتخبات في المحافل المحلية والإقليمية والدولية وأهم النتائج والإنجازات المتحققة.

جاء ذلك، خلال زيارته مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية بهدف إجراء مقارنة معيارية وتبادل الخبرات المشتركة، حيث استمع إلى شرح حول الهيكل التنظيمي لمركز التربية الرياضية الشرطية والسياسات الرياضية المطبقة، وسير العمل في مشروع الجو جيتسو والدفاع التكتيكي والمنظومة الإلكترونية المتكاملة والخطة المتبعة لتدريب وبرنامج التوعوية الرياضية والإجراءات والعمليات الخاصة بالمركز، كما تم استعراض أفضل الممارسات في المجال الرياضي، واستراتيجية رفع كفاءة العنصر البشري باستخدام أحدث الوسائل بشرطة أبوظبي.

وأكد العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية اهتمام شرطة أبوظبي بالتنسيق والتواصل مع القيادات الشرطية في الدولة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات الذكية بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتصدرها بهذا التعاون الصفوف الأولى والمركز الأول.