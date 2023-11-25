الأحد 26 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة رأس الخيمة تطلع على مركز التربية الرياضية بشرطة أبوظبي

الوفد خلال الزيارة (من المصدر)
26 نوفمبر 2023 01:12

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
"دورية السعادة" بشرطة أبوظبي تكرم السائقين الملتزمين
شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً للجمهور

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الخطط والسياسات الرياضية، وأفضل الممارسات المطبقة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعلى آلية عمل وتنفيذ التدريب الرياضي والبرامج الرياضية المقدمة لمنتسبي شرطة أبوظبي وخطة النشاط الرياضي المعتمدة من مسابقات وفعاليات وأنشطة تنافسية بين القطاعات الشرطية، وآلية عمل وتنفيذ الاختبارات السنوية، وكيفية تطبيقها على مستوى القيادة العامة وإدارة المرافق الرياضية، وتشكيل المنتخبات في المحافل المحلية والإقليمية والدولية وأهم النتائج والإنجازات المتحققة.
جاء ذلك، خلال زيارته مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية بهدف إجراء مقارنة معيارية وتبادل الخبرات المشتركة، حيث استمع إلى شرح حول الهيكل التنظيمي لمركز التربية الرياضية الشرطية والسياسات الرياضية المطبقة، وسير العمل في مشروع الجو جيتسو والدفاع التكتيكي والمنظومة الإلكترونية المتكاملة والخطة المتبعة لتدريب وبرنامج التوعوية الرياضية والإجراءات والعمليات الخاصة بالمركز، كما تم استعراض أفضل الممارسات في المجال الرياضي، واستراتيجية رفع كفاءة العنصر البشري باستخدام أحدث الوسائل بشرطة أبوظبي.
وأكد العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية اهتمام شرطة أبوظبي بالتنسيق والتواصل مع القيادات الشرطية في الدولة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات الذكية بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتصدرها بهذا التعاون الصفوف الأولى والمركز الأول.

رأس الخيمة
التربية الرياضية
شرطة رأس الخيمة
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يُطلق باقة «زود» لموظفي حكومة الإمارة
اليوم 15:27
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
الأخبار العالمية
استقالة رئيس جهاز مخابرات كوريا الجنوبية ونائبيه
اليوم 15:18
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. هدف «السيتي» الملغي «صحيح»!
اليوم 15:06
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
الرياضة
الأزهري يقتحم «منصة التتويج» للمرة الثانية
اليوم 15:02
«العنابي» يحتفل بـ«الفوز الأكبر» في ليلة صيد «الصقور»
الرياضة
«العنابي» يحتفل بـ«الفوز الأكبر» في ليلة صيد «الصقور»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©