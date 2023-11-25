أم القيوين.. مشاريع تنموية مستدامة

سعيد أحمد (أم القيوين)

وضعت حكومة أم القيوين خريطة طريق لتنفيذ مشاريعها المستقبلية، من خلال تطوير الأطر التشريعية واللوائح والسياسات، وتحديد متطلبات البنية التحتية والبنية التكنولوجية في المناطق المستهدفة، بهدف تنفيذها خلال السنوات المقبلة.

وبفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، شهدت الإمارة نمواً وازدهاراً في مجالات مختلفة، حيث حرص سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال إنشاء المساكن الجاهزة، ورصف الطرق وتسهيل الخدمات، وتوفير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء الجامعات والمدارس، لتأهيل أجيال قادرة على مواصلة مسيرة العطاء والإنجازات.

مساكن جاهزة

وشهدت الإمارة مشاريع إسكانية تضم 186 مساكناً، بينها 78 مسكناً في حي «التسامح 2»، و32 مسكناً في حي «التسامح 1»، و40 مسكناً في منطقة عود الطاير، وجار العمل على إنجاز 16 مسكناً في منطقة عود الطاير، و20 مسكناً في منطقة الراعفة، خصصت لأسر مواطنة من ذوي الدخل المحدود.

تخصصات جديدة

لعبت جامعة أم القيوين وبعض الكليات التطبيقية في الإمارة، دوراً بارزاً في استقطاب العديد من الطلاب من جنسيات مختلفة، حيث ساهمت في تنويع المجالات التعليمية والابتكارات العلمية، وطرح تخصصات جديدة في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة البيئية والفضاء وغيرها من التخصصات المطلوبة في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص.

خدمات علاجية

شهدا مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين ومستشفى أم القيوين، تطوراً ملحوظاً في تقديم الخدمات العلاجية في مختلف الأقسام والعيادات الخارجية، كما شهدت الإمارة افتتاح عيادات خاصة في كافة المناطق، الأمر الذي ساهم في تقديم أفضل خدمات علاجية، إلى جانب ذلك، إعادة تطوير المراكز الصحية، وتزويده بكافة الأجهزة الحديثة والكوادر الطبية والتمريضية العالية الكفاءة والمؤهلة لخدمة المرضى والمراجعين.

محطة نقاء

تعتبر محطة «نقاء» لتحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي بإمارة أم القيوين، أحد أهم المشاريع الحيوية والمهمة في المنطقة، والتي بلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار درهم، وتبلغ سعة إنتاجها 150 مليون جالون يومياً، وتمثل واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تترجم رؤية القيادة بشأن تحقيق الأمن المائي في الإمارات، وذلك بالنظر إلى دورها في استدامة إمدادات المياه العذبة، وخفض مؤشر ندرة المياه.

رصف وصيانة

نفذت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشاريع طرق جديدة وأعمال صيانة في مختلف مناطق أم القيوين، من أجل تسهيل حركة انتقال المواطنين والمقيمين، وتحقيق حركة انسيابية في الشوارع الداخلية والخارجية، وتوفير السلامة والأمان لمستخدمي الطرق، كما أنجزت دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين مشاريع طرق في منطقة الراشدية بطول 5.5 كيلومتر، وشوارع داخلية في منطقة النبغة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لرصف الطرق في الأحياء السكنية بالإمارة.

مشاريع حديثة

تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية تنفيذ مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين في منطقة الرملة، بالقرب من إدارة الدفاع المدني، والذي متوقع إنجازه خلال العام المقبل، حيث يبلغ مساحة المبنى 17 ألفاً و750 متراً مربعاً، من إجمالي مساحة الأرض التي تبلغ 32 ألفاً و118 متراً مربعاً، ويتكون المبنى من طوابق متعددة، تضم قاعات اجتماعات، ومكاتب وأقساماً إدارية، وقاعات تدريب، إضافة مرافق خدمية، و365 موقفاً للسيارات، بينها مواقف للسيارات الكهربائية وأخرى لأصحاب الهمم.

المسرح الوطني

افتتاح مسرح أم القيوين الوطني الجديد في منطقة السلمة، والذي تبلغ مساحته 800 متر، ويضم 260 مقعداً، وسيساهم في ظهور وجوه شابة جديدة على الساحة الإماراتية، حيث قدم أولى المسرحيات، وشهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور.

متحف أم القيوين

أنجز مبنى متحف أم القيوين الوطني الجديد في منطقة أم القيوين القديمة على مساحة 8000 متر مربع، وسيتيح الفرصة للزوار بالتعرف على تاريخ الإمارة، من خلال أسلوب عرض متطور ومواكب لأحدث الوسائل والتقنيات، حيث سيضم المتحف أهم القطع الأثرية والمكتشفات التاريخية التي تم العثور عليها في مناطق مختلفة بالإمارة، إلى جانب سيعرض ثقافة وتراث المنطقة العربية على وجه العموم.

ويسهم «متحف أم القيوين الوطني» الجديد في نمو وازدهار الاقتصاد السياحي والمعرفي، وصولاً إلى تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة الثقافية في المنطقة، كما يضيف منظوراً جديداً حول تاريخ الفن، ويعد منبراً للفنون والثقافة المعاصرة، وسيقدم بعضاً من أهم الأعمال الفنية بطريقة مبتكرة ومشوقة للزوار.

الواجهة المائية

أنجزت حكومة أم القيوين، أحد أهم المشاريع الترفيهية بالإمارة مشروع الواجهة المائية، والتي تعتبر المكان المثالي لقضاء أجمل الأوقات فيه، حيث يمكن لأفراد المجتمع ممارسة هواية السباحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية ومشاهدة أشجار القرم في الجزر المقابلة للشاطئ، وممارسة رياضة الجري على مضمار يمتد طوله لـ 16 كيلومتراً، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لعشاق رياضة التزلج على اللوح، وأماكن للألعاب الرياضية وألعاب أطفال، إلى جانب إنشاء مدرج لمشاهدة العروض الفنية والفعاليات المتنوعة، وممارسة قوارب التجديف في الخور.

جزيرة السينية

شارفت المرحلة الأولى لمشروع تطوير جزيرة السينية على الانتهاء، ومتوقع إنجازها خلال العام المقبل، حيث تشمل إنشاء جسر يربط الجزيرة بالإمارة، متصلاً بشارع الاتحاد، وبتكلفة 300 مليون درهم.

وتتولى «أم القيوين العقارية» كافة مهام مراحل المشروع، الذي يضم ما يقارب 300 فيلا فاخرة مطلة على الواجهة المائية، و250 تاون هاوس، و14 بناية تحتوي على ما يقارب من 570 وحدة سكنية، وفندقين، و85 هكتاراً من الحدائق والأماكن المفتوحة، ومسارات ترفيهية واسعة النطاق لاستكشاف الجزيرة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمحال التجارية المتنوعة، إلى جانب الشواطئ الرائعة والمرافق المتطورة.