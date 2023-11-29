معمر أبو شهاب: قصص خالدة تتناقلها الأجيال

أبوظبي (الاتحاد)

قال معمر عبدالله أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن: «اليوم نتحد جميعاً لنعبر عن خالص تقديرنا لتضحيات الشهداء التي ستظل شامخة في سماء الوطن العظيم، وستبقى قصصاً خالدة تتناقلها الأجيال باعتبارها تعبيراً رفيعاً لمعنى التضحية لأجل الوطن، وتأكيداً على قيم الانتماء والولاء التي تعد نهجاً راسخاً لدى أبناء الإمارات.

وتابع: «نؤكد اعتزازنا بتضحيات شهداء الوطن، ونجدد التزامنا بالحفاظ على وحدتنا الوطنية والعمل المشترك لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء وطن بسواعد أبنائه المخلصين، الذين لا يدخروا جهداً في سبيل حمايته والدفاع عنه، واضعين نصب أعيُننا تضحيات الشهداء الذين واجهوا التحديات بشجاعة وإصرار، وقدموا أروع قصص الإخلاص والوفاء».