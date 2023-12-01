خليفة الظاهري: لحظة تاريخية

أبوظبي (الاتحاد)

وجه الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات.

وقال الظاهري إن الاحتفال بعيد الاتحاد يمثل لحظة تاريخية في مسيرة ملهمة من الإنجازات والتطور في المجالات كافة بمختلف ربوع الدولة بدأت قبل أكثر من نصف قرن على يد الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، وتتواصل اليوم في ظل القيادة الرشيدة.