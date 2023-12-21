«الاتصال الحكومي» تستعرض أفضل الممارسات في مجالات الهوية والتسويق

دبي (وام)

أكدت الشبكة العامة للاتصال الحكومي، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، في اجتماعها الدوري الختامي للعام 2023، دور المنصة التي تضم مديري الاتصال الحكومي في تنسيق التواصل المباشر والتفاعلي والمؤثر لمختلف الجهات الحكومية بدبي مع الجمهور المحلي والعالمي.

ويأتي الاجتماع، الذي عقد في أبراج الإمارات بدبي، في إطار الجهود المستمرة للشبكة لتعزيز توحيد الجهود بين مختلف الجهات وفي مختلف القطاعات، لترسيخ مكانة دبي الريادية في مجال الاتصال الحكومي بما يواكب التطلعات المستقبلية لتحقيق المراكز الأولى لدبي في شتى المجالات.

وأكد المهندس أحمد المهري، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، أن التعاون المتميز بين إدارات الاتصال الحكومي في دبي تحقق بتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية وفتح قنوات دائمة للتواصل فيما بينها، برؤية استشراف المستقبل التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبروح الفريق الواحد في ظل قيادة، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مشدداً على مواصلة تطوير آليات العمل في مجال الاتصال الحكومي وتوزيع المسؤوليات وتنسيق الجهود لتحقيق تعاون بنّاء ومثمر يسهم في إنجاز المهام ودعم تنفيذ الخطط الحكومية الطموحة.

وقال المهري: إن دور الشبكة العامة للاتصال الحكومي هو وضع وحوكمة آليات العمل في مجال الاتصال وتعزيز التكامل، وذلك من خلال العمل على تنسيق المبادرات المؤثرة إيجاباً وتنظيمها بشكل يعكس القدرات المتميزة لكل جهة، وينسق الجهود بين الجهات الحكومية بشكل فعال يحقق التعاون البنّاء والمثمر، ويسهم في إنجاز المهام المحددة، ويدعم التنفيذ الفعال للخطط الحكومية.

وأكدت بدور علي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أهمية الاتصال في تقديم قصة النجاح الملهمة التي تكتبها دبي كل يوم، وفي التعريف برسالتها الحضارية وقيمها العالمية، وفي تعزيز التواصل بين حكومة دبي والمواطنين والمقيمين والزوار من 200 جنسية.