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علوم الدار

خلفان الرميثي في ذمة الله بعد مسيرة زاخرة بالعطاء

خلفان الرميثي
29 ديسمبر 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)
رحل، أمس، إلى رحمة الله تعالى، الفريق متقاعد خلفان مطر الرميثي، بعد مسيرة عطاء زاخرة، استمرت لأكثر من نصف قرن في خدمة وطنه ومجتمعه بإخلاص وأمانة ومحبة وولاء في مختلف المواقع والمهام، حيث يعد الرميثي أحد رجالات الوطن الأوفياء الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعاصروا قيم القائد المؤسس ومبادئه في حب الخير وبناء الوطن وخدمته.
تقلد الرميثي، خلال مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات الكبيرة التي حققها لخدمة وطنه، العديد من المناصب، ومنها: توليه تأسيس الحرس الأميري، وكان الراحل الكبير شاهداً على تأسيس دولة الاتحاد، وأسهم بجهوده المشهودة وأعماله الخيرة في خدمة المجتمع، وقدم أعمالاً وخدمات جليلة لإمارة أبوظبي.
حصل خلفان الرميثي عام 2005 على جائزة أبوظبي، وذلك تقديراً من القيادة لإنجازاته في خدمة وطنه، كما أهلته خدمته الطويلة للحصول على ميدالية الإمارات من الدرجة الأولى عام 2017.

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