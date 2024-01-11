شتاء أجمل في «الحديريات» بأبوظبي

لمياء الهرمودي (أبوظبي)

يتميز شتاء الإمارات عامة، وأبوظبي خاصة، بأجوائه المرحة حيث تتعدد الفعاليات وأماكن الترفيه فيها، والتي تجتذب عدداً كبيراً من الجمهور والسياح من مختلف بقاع العالم، وتعتبر جزيرة الحديريات، الوجهة العصرية الرائدة للتسلية والترفيه في أبوظبي والتي طورتها مُدن العقارية.

وتجتمع في الحديريات مجموعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة للعائلات والأصدقاء، بالإضافة إلى سلسلة من الفنادق الشهيرة، وهي تعد واحدة من أهم المشاريع، حيث تحولت هذه الجزيرة الصغيرة إلى موطنٍ مغاير يضيف البهجة والمتعة إلى أرواح كل زوار وقاطني المكان.إذ تكون من عدة مشاريع أو مناطق تتراص جنباً إلى جنب، تستطيع التنقل فيما بينها بسهولة تامة ومن أهم تلك المناطق التي تحويها جزيرة الحديريات شاطئ حديريات أبوظبي الذي يمتد على مساحة تصل إلى 600 متر، العديد من المراكز الخدمية والمرافق المتطورة، فضلاً عن المناطق المخصصة للعب. ولقد اكتسبت جزيرة الحديريات في أبوظبي موقعاً مثالياً بعيداً عن أي من مراكز المدينة المزدحمة، وهي توجد على مرأى من شاطئ البطين الذي يُمكنك من الوصول للجزيرة عبر جسر الحديريات.

وتقترب من عدة مناطق سكنية زاخرة بالكثير من المقيمين والسياح، على سبيل المثال: المشرف، والبطين، والخالدية. وتعتبر جزيرة الحديريات التي كانت وجهةً لصيد المحار، واحدة من أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية المتطورة تحت اسم «مارفيستا الحديريات»، والتي تضم بدورها مجموعة من المناطق الجذابة، مثل: مسار الدراجات الهوائية، ومسار الجري، ومنتزه الدراجات الهوائية، وسيركت X، والقرية الرياضية 321، وتريل X. ويتميز تريل X كونه مساراً خاصاً برياضة ركوب الدراجات الهوائية، ويتخصص بهذه الرياضة في المناطق الجبلية والمناطق الوعرة، حيث يحاكي المسار وعورة الصخور وانحدارات الجبال وتضاريس الصحراء، وتعد هذه الرياضة من رياضات المغامرات التي تتطلب في من يمارسها القدرة والقوة والتحمل والتوازن ومهارات خاصة بقيادة الدراجات والاعتماد على الذات، وتمارس هذه الرياضة باستخدام دراجات مخصصة لهذه المسارات الوعرة، ويفتح المسار تريل X يومياً، من 5 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.



مسار الدراجات

ويعد هو مسار الدراجات الجبلي الوحيد في أبوظبي، إذ يبلغ طوله 15 كلم، ويتميز بأربعة مستويات صعوبة تم ترميزها حسب اللون، وهي الأخضر، الأزرق، الأحمر والأسود، كما يتميز بأنه مسار متواصل، ويتقاطع مع المسار الحالي لركوب الدراجات الهوائية بوساطة ممرات علوية وسفلية، وخلال الفعاليات يتم تقسيم المسارات إلى قسمين: مسار الهواة، وهو المستوى المحلي، ومسار المحترفين، وهو المستوى الدولي.



الاستجمام

منطقة مرسانا حديريات، تعتبر واحدة من أهم الأجزاء التي طُورت في هذه الجزيرة، وهي تتضمن فعاليات عديدة ووجهات للمرح والاستجمام، فضلاً عن الساحات المخصصة للعائلات لتناول الطعام والألعاب المخصصة للأطفال، ومن أهم ما تشمله مرسانا جزيرة الحديريات، المطاعم، والشاطئ المفتوح، وحديقة الألعاب المائية، ومنطقة لعب الأطفال، بالإضافة إلى حلبة التزلج، ومسارات اللعب للدراجات الهوائية، فضلاً عن صالات اللياقة البدنية.