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«شرطة أبوظبي» تشارك في احتفال العيد الوطني الكويتي

فرسان شرطة أبوظبي خلال المسيرة الاحتفالية (من المصدر)
24 فبراير 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في احتفالات سفارة دولة الكويت لدى الدولة في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، بمناسبة العيد الوطني الـ(63) وذكرى التحرير الـ(33) لدولة الكويت، بحضور  جمال محمد الغنيم - سفير دولة الكويت لدى الدولة والعميد عصام عبد الله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في شرطة أبوظبي وعدد من الضباط.
وتقدمت فرسان شرطة أبوظبي ودورية الدراجات الهوائية بإدارة الدوريات الخاصة المسيرة الاحتفالية بمشاركة الدوريات الفارهة ودورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية.
وقدمت فرقة موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة أمام الضيوف مقطوعات من معزوفاتها التراثية الحماسية تعبيراً عن الاعتزاز بعمق العلاقات التاريخية والمصير المشترك تحت ظل قيادتي البلدين الشقيقين.
كما زينت شرطة أبوظبي دورياتها بشعار «الإمارات_تحب_الكويت» احتفاء بمناسبة العيد الوطني الـ63 لدولة الكويت وقدمت التهنئة إلى الأشقاء بدولة الكويت متمنية لدولة الكويت دوام التقدم والإزدهار في مسيرة البناء والتنمية والرفعة.

شرطة أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
العيد الوطني الكويتي
اليوم الوطني الكويتي
الكويت
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